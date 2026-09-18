Ford BlueCruise: guidare con le mani libere

Entrati in una Blue Zone, la vettura permette al conducente di staccare le mani dal volante. Il software gestisce in autonomia l'accelerazione, la frenata, il mantenimento della corsia di marcia e il rispetto della distanza di sicurezza. Tuttavia, la responsabilità rimane in capo a chi guida: un'innovativa telecamera a infrarossi posizionata nell'abitacolo monitora costantemente lo sguardo del guidatore. Se il sistema rileva che gli occhi si staccano dalla strada per troppi secondi, attiva alert visivi e sonori, arrivando a rallentare progressivamente l'auto fino all'arresto qualora l'attenzione non venga ripristinata.

Ford ha già pianificato un'ampia diffusione della tecnologia, estendendola dal 2026 anche su modelli ad altissima diffusione come Puma, Puma Gen-E, Kuga e Ranger Plug-In Hybrid. L'obiettivo è democratizzare l'accesso alla guida assistita di livello superiore, riducendo lo stress nei lunghi tragitti e trasformando radicalmente il modo di vivere il viaggio in autostrada.