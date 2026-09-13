Audi Nuvolari: la nuova supercar ibrida da oltre 1.000 Cv

Sotto la carrozzeria scolpita batte un powertain ibrido plug-in da oltre 1.000 Cv complessivi, nato dall'unione tra il potente V8 biturbo a benzina e tre unità elettriche. Le prestazioni dichiarate sono da capogiro: l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2,3 secondi, mentre la velocità massima supera la soglia dei 350 km/h.

Esteticamente la vettura affascina con proporzioni aggressive e linee tese, dominate dall'ampia calandra Singleframe ridisegnata, da generose prese d'aria e da avanzatissimi gruppi ottici OLED e Laserlight. L'aerodinamica attiva regola automaticamente la deportanza ad alte velocità. All'interno dell'abitacolo domina la tecnologia con il nuovo layout digitale "Digital Stage", materiali leggeri come la fibra di carbonio a vista e finiture artigianali. La trazione è l'immancabile quattro elettrica, affiancata da un sistema di assetto attivo con quattro ruote sterzanti.