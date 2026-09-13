Audi Nuvolari: la nuova supercar ibrida da oltre 1.000 Cv
Omaggio al leggendario pilota, la vettura unisce il V8 biturbo al top della tecnologia elettrica
Audi svela la spettacolare Nuvolari, una supercar ad alte prestazioni che rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi miti dell'automobilismo sportivo. Il nuovo modello si posiziona al vertice della gamma dei Quattro Anelli, raccogliendo l'eredità spirituale della R8 ma proiettandola verso un futuro elettrificato ed estremo.
Sotto la carrozzeria scolpita batte un powertain ibrido plug-in da oltre 1.000 Cv complessivi, nato dall'unione tra il potente V8 biturbo a benzina e tre unità elettriche. Le prestazioni dichiarate sono da capogiro: l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 2,3 secondi, mentre la velocità massima supera la soglia dei 350 km/h.
Esteticamente la vettura affascina con proporzioni aggressive e linee tese, dominate dall'ampia calandra Singleframe ridisegnata, da generose prese d'aria e da avanzatissimi gruppi ottici OLED e Laserlight. L'aerodinamica attiva regola automaticamente la deportanza ad alte velocità. All'interno dell'abitacolo domina la tecnologia con il nuovo layout digitale "Digital Stage", materiali leggeri come la fibra di carbonio a vista e finiture artigianali. La trazione è l'immancabile quattro elettrica, affiancata da un sistema di assetto attivo con quattro ruote sterzanti.