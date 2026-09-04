Range Rover Electric: l'icona del lusso a zero emissioni
Potenza da 550 CV, batteria da 118,5 kWh e autonomia fino a 600 km
Il marchio britannico inaugura una nuova era presentando la prima Range Rover 100% elettrica, un SUV che unisce prestazioni elevate, raffinatezza e sostenibilità. La vettura è spinta da due motori elettrici capaci di erogare 550 CV e 850 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.
L'alimentazione è affidata a una batteria da 118,5 kWh che garantisce un'autonomia fino a 600 km nel ciclo WLTP. Grazie all'architettura a 800 Volt, la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW permette di passare dal 10% all'80% di energia in circa 22 minuti. Per ottimizzare l'efficienza anche alle basse temperature, il veicolo adotta l'innovativo sistema di gestione termica ThermAssist.
Nonostante la transizione elettrica, il SUV mantiene inalterate le celebri doti fuoristradistiche, compresa una capacità di guado fino a 900 mm e la trazione integrale avanzata. Prodotta nello storico stabilimento di Solihull, la Range Rover Electric è già ordinabile.