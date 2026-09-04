Range Rover Electric: l'icona del lusso a zero emissioni

Il marchio britannico inaugura una nuova era presentando la prima Range Rover 100% elettrica, un SUV che unisce prestazioni elevate, raffinatezza e sostenibilità. La vettura è spinta da due motori elettrici capaci di erogare 550 CV e 850 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.