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Rivoluzione solare: Fuyao Glass ci crede ancora

La tecnologia cinese integra pannelli fotovoltaici ultrasottili nel vetro panoramico
Rivoluzione solare: Fuyao Glass ci crede ancora
Fuyao Glass
di Redazione
Rivoluzione solare: Fuyao Glass ci crede ancora
La tecnologia cinese integra pannelli fotovoltaici ultrasottili nel vetro panoramico

Il settore della mobilità elettrica compie un passo fondamentale verso l'autosufficienza energetica grazie all'ultima innovazione firmata Fuyao Glass. Il celebre produttore cinese di vetri per l'automotive ha sviluppato un'inedita tecnologia che integra celle fotovoltaiche ad altissima efficienza direttamente all'interno dei tetti panoramici delle vetture.

Non si tratta più di un semplice elemento estetico o di un accessorio per alimentare piccoli componenti ausiliari, ma di un vero e proprio sistema in grado di inviare energia alla batteria di trazione. Grazie all'utilizzo di celle solari ultrasottili e ad alta trasparenza, la soluzione di Fuyao Glass permette di catturare la luce del sole senza compromettere l'estetica del veicolo né la luminosità dell'abitacolo. In condizioni ottimali, il sistema può generare energia sufficiente a garantire fino a 15-20 chilometri di autonomia aggiuntiva al giorno, semplicemente lasciando l'auto parcheggiata all’aperto.

Questa innovazione riduce la dipendenza dalle colonnine per i tragitti urbani quotidiani e ottimizza la gestione termica, migliorando l'efficienza complessiva. Fuyao Glass dimostra così come il fotovoltaico integrato possa diventare uno standard della mobilità sostenibile del futuro.

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