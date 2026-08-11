Ioniq 6 N: la supersportiva Hyundai da 650 Cv

Spinta da due motori a trazione integrale capaci di sviluppare 650 Cv e 770 Nm di coppia, la Ioniq 6 N brucia lo 0-100 km/h in appena 3,2 secondi toccando i 257 km/h. La batteria da 84 kWh su architettura a 800 Volt garantisce fino a 487 km di autonomia WLTP e ricariche ultra-rapide dal 10 all'80% in soli 18 minuti.

Il massimo coinvolgimento al volante è assicurato dalle tecnologie N e-Shift, che simula le cambiate di un cambio sequenziale a doppia frizione, e N Active Sound+. Di serie figurano cerchi forgiati da 20", doppio schermo da 12,3", audio Bose e funzione Vehicle-to-Load. Per i più esigenti è disponibile l’allestimento top Plus Pack con sedili in Alcantara, specchietti digitali e tetto panoramico.