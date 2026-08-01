LYNK & Co, la 07 GT un passo avanti nell’ibrido

Lunga 4,85 metri con un passo di 2,84 metri, la carrozzeria sfoggia fari sdoppiati, maniglie a scomparsa e dettagli aerodinamici marcati. L'abitacolo offre un'impostazione essenziale e digitalizzata, domina dalla strumentazione da 10,2 pollici e dal display centrale da 15,4 pollici con software Flyme Auto. Non mancano poltrone sportive dotate di regolazioni elettriche, riscaldamento e ventilazione.

Sotto il cofano lavora la tecnologia plug-in EM-P: il turbobenzina 1.5 è abbinato a un cambio DHT a tre marce e a moduli elettrici, capaci di erogare complessivamente fino a 530 CV con trazione integrale nella configurazione più potente. La batteria consente di superare i 200 km di percorrenza in modalità a zero emissioni secondo l'omologazione locale. Dopo l'esordio sul mercato cinese, l'arrivo dello show-car nelle concessionarie del Vecchio Continente è atteso nel corso del 2027.