LYNK & Co, la 07 GT un passo avanti nell’ibrido
Il nuovo modello assicura 200 km in autonomia 100% elettrica
Lynk & Co amplia i propri orizzonti con la nuova 07 GT, filante familiare ibrida plug-in sviluppata sull'architettura CMA Evo. Frutto della collaborazione tra i centri stile europeo e cinese, la vettura unisce un'estetica grintosa a un'impronta dinamica, proponendosi come alternativa shooting brake ai tradizionali SUV.
Lunga 4,85 metri con un passo di 2,84 metri, la carrozzeria sfoggia fari sdoppiati, maniglie a scomparsa e dettagli aerodinamici marcati. L'abitacolo offre un'impostazione essenziale e digitalizzata, domina dalla strumentazione da 10,2 pollici e dal display centrale da 15,4 pollici con software Flyme Auto. Non mancano poltrone sportive dotate di regolazioni elettriche, riscaldamento e ventilazione.
Sotto il cofano lavora la tecnologia plug-in EM-P: il turbobenzina 1.5 è abbinato a un cambio DHT a tre marce e a moduli elettrici, capaci di erogare complessivamente fino a 530 CV con trazione integrale nella configurazione più potente. La batteria consente di superare i 200 km di percorrenza in modalità a zero emissioni secondo l'omologazione locale. Dopo l'esordio sul mercato cinese, l'arrivo dello show-car nelle concessionarie del Vecchio Continente è atteso nel corso del 2027.