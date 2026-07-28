Ford Puma: la ST Edition spinge sulle emozioni

Sotto il cofano troviamo il noto propulsore turbo EcoBoost da 1,5 litri con 200 CV, capace di garantire un'accelerazione brillante. La vera peculiarità risiede però nella ciclistica: l'assetto regolabile firmato Ford Performance consente di personalizzare l'altezza da terra e la rigidità della risposta. Per spingere al limite nei tratti guidati, la vettura adotta un differenziale autobloccante Quaife e cerchi forgiati da 19 pollici, ideali per ridurre le masse non sospese e migliorare la reattività.

A livello estetico, la carrozzeria si distingue per l'inedita tinta Azura Blue abbinata a dettagli in nero lucido su tetto, specchietti e spoiler. L'abitacolo richiama lo spirito racing con sedili avvolgenti e cuciture a contrasto. La ST Edition è la sintesi perfetta tra la praticità di un B-SUV e l'anima grintosa delle sportive pure.