Ford Puma: la ST Edition spinge sulle emozioni
Il crossover compatto ritorna in una versione sportiva
La Ford Puma ST Edition rappresenta la massima espressione di sportività per il crossover compatto della casa dell'Ovale Blu. Pensata per chi cerca emozioni al volante, questa serie speciale alza l'asticella grazie a raffinati interventi di meccanica.
Sotto il cofano troviamo il noto propulsore turbo EcoBoost da 1,5 litri con 200 CV, capace di garantire un'accelerazione brillante. La vera peculiarità risiede però nella ciclistica: l'assetto regolabile firmato Ford Performance consente di personalizzare l'altezza da terra e la rigidità della risposta. Per spingere al limite nei tratti guidati, la vettura adotta un differenziale autobloccante Quaife e cerchi forgiati da 19 pollici, ideali per ridurre le masse non sospese e migliorare la reattività.
A livello estetico, la carrozzeria si distingue per l'inedita tinta Azura Blue abbinata a dettagli in nero lucido su tetto, specchietti e spoiler. L'abitacolo richiama lo spirito racing con sedili avvolgenti e cuciture a contrasto. La ST Edition è la sintesi perfetta tra la praticità di un B-SUV e l'anima grintosa delle sportive pure.