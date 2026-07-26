GV60, il suv di lusso di Genesis
Una nuova proposta per il mercato europeo
Il marchio di lusso Genesis apre ufficialmente gli ordini per la nuova GV60, un crossover 100% elettrico nato sulla moderna piattaforma E-GMP. Il design esterno combina con armonia la dinamicità di un coupé con i volumi tipici di un SUV, sottolineato dall'inconfondibile firma luminosa a doppio livello sia all'anteriore che al posteriore.
L'abitacolo si distingue per la scenografica "Crystal Sphere", una sfera di cristallo illuminata che ruota all'avvio svelando il selettore del cambio. Il ricco pacchetto tecnologico include avanzati sistemi di riconoscimento facciale e scanner d'impronte digitali per accedere al veicolo e guidare senza chiavi. Sfruttando un'architettura da 800 Volt, la GV60 supporta la ricarica ultra-rapida ad alta potenza, garantendo un'autonomia che supera i 500 km nelle versioni più efficienti. La gamma offre varianti a trazione posteriore o integrale a doppio motore, in grado di assicurare accelerazioni da vera sportiva.
Il listino prezzi stabilito per il mercato conferma la marcata impostazione premium del brand, pronto a sfidare senza timori le rivali tedesche con una combinazione di eleganza, efficienza energetica e innovazione.