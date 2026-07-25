Ballet Cat 2: torna il “maggolino” cinese a batteria

All'interno si respira un'atmosfera d'altri tempi combinata con tanta tecnologia: la plancia ospita un grande pannello digitale per l'infotainment, affiancato da finiture ricercate. L'abitacolo integra soluzioni insolite orientate al benessere personale, come uno specchio di cortesia sovradimensionato con luci a LED regolabili e scomparti specifici per i trucchi.

Sotto l'aspetto meccanico, la vettura adotta un motore a zero emissioni ottimizzato e batterie capaci di offrire oltre 500 km di percorrenza con una sola carica secondo lo standard di omologazione locale. Il quadro è completato da ricchi sistemi ADAS pensati per semplificare la guida in città e le manovre di parcheggio. Un modello stravagante che unisce memoria automobilistica e mobilità moderna.