Ballet Cat 2: torna il “maggolino” cinese a batteria
Una nuova edizione per un’elettrica chiaramente ispirata al classico VW
Il marchio Ora, legato al gruppo Great Wall Motor, aggiorna la sua vettura più eclettica presentando la Ballet Cat 2, evoluzione dell'auto elettrica ispirata alle forme storiche del Maggiolino. Pensata per il mercato cinese con un forte orientamento verso il pubblico femminile, la nuova versione conserva la carrozzeria dai tratti curvi e nostalgici, introducendo ritocchi stilistici, inedite colorazioni e dettagli cromati di pregio.
All'interno si respira un'atmosfera d'altri tempi combinata con tanta tecnologia: la plancia ospita un grande pannello digitale per l'infotainment, affiancato da finiture ricercate. L'abitacolo integra soluzioni insolite orientate al benessere personale, come uno specchio di cortesia sovradimensionato con luci a LED regolabili e scomparti specifici per i trucchi.
Sotto l'aspetto meccanico, la vettura adotta un motore a zero emissioni ottimizzato e batterie capaci di offrire oltre 500 km di percorrenza con una sola carica secondo lo standard di omologazione locale. Il quadro è completato da ricchi sistemi ADAS pensati per semplificare la guida in città e le manovre di parcheggio. Un modello stravagante che unisce memoria automobilistica e mobilità moderna.