Geely E2: piccola, elettrica, tecnologica

Sotto il profilo meccanico, la vettura adotta un propulsore efficiente abbinato ad accumulatore di nuova concezione, capaci di garantire un'autonomia rassicurante sia nel traffico cittadino sia nei percorsi extraurbani. I consumi energetici ridotti e la compatibilità con i sistemi di ricarica rapida permettono di ripristinare buona parte dell'energia in tempi decisamente contenuti.

L'offerta per l’Europa è strutturata su diversi livelli di allestimento, con una dotazione di serie che comprende una suite completa di dispositivi ADAS per la sicurezza attiva e un sistema d'infotainment digitale con connettività avanzata. Con un listino prezzi particolarmente aggressivo e competitivo rispetto alla concorrenza europea, la Geely E2 si propone come un'alternativa concreta e accessibile per chi desidera compiere la transizione ecologica senza compromessi.