Geely E2: piccola, elettrica, tecnologica
Dalla casa cino-svedese una citycar con un allestimento avanzato
Geely rafforza la propria presenza sul mercato europeo introducendo la Geely E2, una compatta a propulsione esclusivamente elettrica ideata per intercettare la crescente domanda di mobilità a zero emissioni. Il modello si distingue per un design filante e proporzioni equilibrate, coniugando ingombri esterni contenuti con un'abitabilità interna sorprendente per la categoria.
Sotto il profilo meccanico, la vettura adotta un propulsore efficiente abbinato ad accumulatore di nuova concezione, capaci di garantire un'autonomia rassicurante sia nel traffico cittadino sia nei percorsi extraurbani. I consumi energetici ridotti e la compatibilità con i sistemi di ricarica rapida permettono di ripristinare buona parte dell'energia in tempi decisamente contenuti.
L'offerta per l’Europa è strutturata su diversi livelli di allestimento, con una dotazione di serie che comprende una suite completa di dispositivi ADAS per la sicurezza attiva e un sistema d'infotainment digitale con connettività avanzata. Con un listino prezzi particolarmente aggressivo e competitivo rispetto alla concorrenza europea, la Geely E2 si propone come un'alternativa concreta e accessibile per chi desidera compiere la transizione ecologica senza compromessi.