Citroen e-C3, più colore e tecnologia nella versione Tonic
Una nuova edizione dell’utilitaria elettrica francese
Citroen espande la gamma della sua utilitaria a batteria e-C3 con il debutto dell’edizione speciale Tonic. Sviluppata sulla base della variante d'accesso, questa configurazione strizza l'occhio ai giovani e si fa notare per la carrozzeria bicolore, abbinata al tetto a contrasto nelle tonalità rosso Aden o nero Onyx, a cui si aggiungono barre longitudinali scure e vivaci inserti gialli sul paraurti anteriore.
La vettura è spinta da un propulsore elettrico da 113 Cv e offre due differenti opzioni per la batteria. La declinazione Urban Range monta un accumulatore da 30 kWh che garantisce fino a 204 km di percorrenza nel ciclo combinato, mentre la variante Comfort Range si affida a una cella da 44 kWh per coprire un raggio di 320 km, supportando la ricarica rapida fino a 100 kW.
L’abitacolo guadagna in tecnologia grazie al display centrale da 10,25 pollici dedicato alla gestione multimediale, completo di connessione wireless per gli smartphone, e a una plancia impreziosita da morbidi rivestimenti tessili.