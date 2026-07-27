Denza Bao 5, ibrido di fascia alta per BYD

Il gruppo BYD continua a espandere la propria presenza in Europa lanciando la Denza Bao 5, un fuoristrada elettrificato che combina doti da 4x4 duro e puro a finiture di categoria superiore. Nata in patria sotto l'insegna Fang Cheng Bao, la vettura sfoggia forme muscolose e squadrate, arricchite da un'elevata altezza dal suolo e dettagli protettivi dedicati all'impiego off-road.