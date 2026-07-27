Denza Bao 5, ibrido di fascia alta per BYD
Il nuvo fuoristrada pronto a sbarcare in Europa
Il gruppo BYD continua a espandere la propria presenza in Europa lanciando la Denza Bao 5, un fuoristrada elettrificato che combina doti da 4x4 duro e puro a finiture di categoria superiore. Nata in patria sotto l'insegna Fang Cheng Bao, la vettura sfoggia forme muscolose e squadrate, arricchite da un'elevata altezza dal suolo e dettagli protettivi dedicati all'impiego off-road.
All'interno, l'abitacolo fonde tecnologia e funzionalità: la plancia integra molteplici display digitali a supporto della guida, affiancati da solidi comandi fisici ideati per facilitare la gestione dei sistemi di bordo anche nei passaggi più impegnativi. I rivestimenti e le finiture elevano la qualità percepita, garantendo un elevato livello di comfort a tutti i passeggeri.
Sotto il cofano batte un propulsore ibrido plug-in progettato su una piattaforma specifica per il fuoristrada. Il matrimonio tra l'unità turbo a benzina da 1,5 litri e due motori elettrici garantisce la trazione integrale e una potenza complessiva che supera i 600 CV. L'accumulatore a bordo garantisce circa 100 km di percorrenza a zero emissioni, che abbinati al serbatoio portano l'autonomia globale oltre la soglia dei 1.000 km. La Bao 5 si attesta quindi come un'interessante alternativa elettrificata ai fuoristrada tradizionali.