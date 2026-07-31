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Mercedes, in arrivo la GLA 2026

Il suv sviluppato sulla nuova piattaforma MMA
Mercedes, in arrivo la GLA 2026
Mercedes-Benz
di Redazione
Mercedes, in arrivo la GLA 2026
Il suv sviluppato sulla nuova piattaforma MMA

Mercedes si prepara a rivoluzionare la propria gamma compattandosi attorno al debutto della nuova GLA 2026. Sviluppato sulla recentissima piattaforma modulare MMA (Mercedes Modular Architecture), il suv tedesco compie un deciso salto generazionale, mettendo l'efficienza energetica e la digitalizzazione al centro del progetto.

L'estetica affina le sue proporzioni con linee filanti pensate per massimizzare la resa aerodinamica. All'interno, il salto di qualità è evidente grazie all'integrazione del nuovo sistema operativo di casa, l'MB.OS, accompagnato da una plancia hi-tech di forte impatto visivo. Dal punto di vista tecnico, l'adozione dell'architettura elettrica a 800 Volt garantisce tempi di ricarica estremamente ridotti e un'autonomia complessiva che, per le versioni con batteria più capiente, punta a superare i 600 chilometri.

Oltre ai propulsori a zero emissioni con trazione posteriore o integrale, la gamma accoglierà anche efficienti motorizzazioni ibride per garantire la massima flessibilità di scelta.

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