BMW CE 04: lo scooter elettrico si rinnova nello stile

Sotto la scocca è confermato il motore elettrico da 42 CV (31 kW) e 62 Nm di coppia immediata, capace di scattare da 0 a 50 km/h in soli 2,6 secondi e raggiungere i 120 km/h di velocità massima. La batteria da 8,9 kWh garantisce fino a 130 km di autonomia, con tempi di ricarica che scendono a 1 ora e 40 minuti sfruttando il caricatore rapido opzionale in corrente alternata.

La dotazione tecnologica di bordo resta al vertice della categoria grazie all'ampio schermo TFT da 10,25 pollici con mappa integrata, vano smartphone ventilato con presa USB-C e assistenti alla guida come ABS e DTC.