BMW CE 04: lo scooter elettrico si rinnova nello stile
Aggiornamenti estetici, dotazione hi-tech e carica rapida per il maxi scooter da 42 CV
BMW Motorrad aggiorna il CE 04 per il model year 2026, affinando uno degli scooter elettrici più avveniristici del mercato. Il maxi scooter mantiene il suo inconfondibile design futuristico a linee tese, introducendo nuove finiture cromatiche e dettagli di stile negli allestimenti Basic e Avantgarde per personalizzare l'aspetto del veicolo urbano.
Sotto la scocca è confermato il motore elettrico da 42 CV (31 kW) e 62 Nm di coppia immediata, capace di scattare da 0 a 50 km/h in soli 2,6 secondi e raggiungere i 120 km/h di velocità massima. La batteria da 8,9 kWh garantisce fino a 130 km di autonomia, con tempi di ricarica che scendono a 1 ora e 40 minuti sfruttando il caricatore rapido opzionale in corrente alternata.
La dotazione tecnologica di bordo resta al vertice della categoria grazie all'ampio schermo TFT da 10,25 pollici con mappa integrata, vano smartphone ventilato con presa USB-C e assistenti alla guida come ABS e DTC.