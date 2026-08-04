Zeekr X9, stile e tecnologia
Il nuovo suv di lusso con architettura a 900 volt
Zeekr espande la sua presenza sul mercato europeo presentando la nuova Zeekr 9X, un imponente SUV di lusso a sei posti sviluppato nel centro stile di Göteborg, in Svezia. Svelato ad Amsterdam, il modello è la quinta vettura del marchio lanciata nel Continente e punta a sfidare i maxi SUV premium unendo tecnologia avanzata e grande raffinatezza.
Caratterizzata da dimensioni importanti (5,24 metri di lunghezza), la 9X si ispira alle linee degli yacht di lusso. La vera forza del modello risiede nel powertrain Zeekr Super Hybrid con architettura a 900 Volt: il sistema eroga ben 897 CV complessivi, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. L'autonomia totale raggiunge i 737 km, mentre la ricarica ultra-rapida consente di passare dal 10% all'80% della batteria in appena 9,5 minuti.
All'interno, l'abitacolo si trasforma in una lounge disposta su tre file. La dotazione tecnologica di bordo include un doppio display OLED da 16" sulla plancia, uno schermo 3K da 17" a discesa dal soffitto per i passeggeri posteriori e un impianto audio firmato Naim da 32 altoparlanti e 3.868 Watt, assicurando massima abitabilità e intrattenimento di livello superiore per tutti i viaggiatori.