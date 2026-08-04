Zeekr X9, stile e tecnologia

Zeekr espande la sua presenza sul mercato europeo presentando la nuova Zeekr 9X, un imponente SUV di lusso a sei posti sviluppato nel centro stile di Göteborg, in Svezia. Svelato ad Amsterdam, il modello è la quinta vettura del marchio lanciata nel Continente e punta a sfidare i maxi SUV premium unendo tecnologia avanzata e grande raffinatezza.