Toyota al lavoro sulla Corolla EV
Il colosso giapponese svilupperà il modello su una piattaforma innovativa
Toyota sta preparando un cambio di passo fondamentale nella sua strategia di elettrificazione: la Corolla, l'auto più venduta della storia, si appresta a debuttare in una versione 100% elettrica. Questa scelta segna un chiaro cambio di rotta per la casa giapponese, storicamente più focalizzata sui modelli ibridi.
La nuova Corolla EV non sarà un semplice adattamento della versione termica, ma nascerà su una piattaforma di nuova generazione sviluppata appositamente per le auto a batteria. L'obiettivo è ottimizzare l'efficienza aerodinamica, ridurre i costi produttivi e integrare un’architettura software evoluta. Il lancio è previsto intorno al 2026, momento chiave per l'arrivo della nuova gamma a zero emissioni promossa dal CEO Koji Sato.
Con questo modello, Toyota intende sfidare da vicino colossi come Tesla e i produttori cinesi, senza abbandonare del tutto il suo approccio multi-tecnologico. Scegliere il nome Corolla per questa transizione significa voler rendere l'auto elettrica accessibile e di massa, trasformando un’icona dell'ibrido nel simbolo del futuro a zero emissioni.