Toyota al lavoro sulla Corolla EV

La nuova Corolla EV non sarà un semplice adattamento della versione termica, ma nascerà su una piattaforma di nuova generazione sviluppata appositamente per le auto a batteria. L'obiettivo è ottimizzare l'efficienza aerodinamica, ridurre i costi produttivi e integrare un’architettura software evoluta. Il lancio è previsto intorno al 2026, momento chiave per l'arrivo della nuova gamma a zero emissioni promossa dal CEO Koji Sato.

Con questo modello, Toyota intende sfidare da vicino colossi come Tesla e i produttori cinesi, senza abbandonare del tutto il suo approccio multi-tecnologico. Scegliere il nome Corolla per questa transizione significa voler rendere l'auto elettrica accessibile e di massa, trasformando un’icona dell'ibrido nel simbolo del futuro a zero emissioni.