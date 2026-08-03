Tiguan, edizione speciale per 20 anni di successi

Completano l'impatto visivo i cerchi in lega Coventry da 19 pollici, i vetri posteriori oscurati e le sigle "Edition 20" incise a laser sul montante centrale e proiettate a terra dalle portiere. L'abitacolo accoglie gli occupanti con battitacco illuminati, sedili personalizzati e cuciture rosse a contrasto su plancia, volante e tappetini.

La gamma propulsori prevede opzioni con potenza da 150 CV in su: si va dal mild-hybrid 1.5 eTSI al turbodiesel 2.0 TDI, fino alla variante plug-in hybrid 1.5 TSI eHybrid da 204 CV capace di percorrere oltre 120 km in modalità elettrica.