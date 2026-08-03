Tiguan, edizione speciale per 20 anni di successi
Volkswagen lancia l’Edition 20, versione con colore esclusivo e dettagli raffinati
Per celebrare vent'anni di grande successo e oltre nove milioni di unità vendute nel mondo, Volkswagen presenta la serie speciale Tiguan Edition 20. Basata sull'allestimento Life, questa versione fonde la praticità del SUV compatto con raffinati dettagli stilistici derivati dal pacchetto R-Line.
Esteticamente la vettura si fa notare per la nuova ed esclusiva tinta Maple Red metallizzata, abbinata a finiture in nero lucido per le calotte degli specchietti, i mancorrenti e le cornici dei cristalli.
Completano l'impatto visivo i cerchi in lega Coventry da 19 pollici, i vetri posteriori oscurati e le sigle "Edition 20" incise a laser sul montante centrale e proiettate a terra dalle portiere. L'abitacolo accoglie gli occupanti con battitacco illuminati, sedili personalizzati e cuciture rosse a contrasto su plancia, volante e tappetini.
La gamma propulsori prevede opzioni con potenza da 150 CV in su: si va dal mild-hybrid 1.5 eTSI al turbodiesel 2.0 TDI, fino alla variante plug-in hybrid 1.5 TSI eHybrid da 204 CV capace di percorrere oltre 120 km in modalità elettrica.