Nissan Qashqai da record: 1.980 km con un solo pieno

La prova si è svolta in Colombia, su un tracciato di quasi duemila chilometri da Bogotá alla costa caraibica. Certificato dai giudici ufficiali del Guinness, il percorso ha compreso tratti urbani, autostradali e strade di montagna, messi alla prova in reali condizioni di traffico.

Il segreto del successo risiede nel sistema e-Power: a trasmettere trazione alle ruote è sempre il motore elettrico, mentre l'unità a benzina funziona unicamente come generatore a bordo. Questo schema garantisce la risposta brillante e la silenziosità tipiche della guida a zero emissioni, senza la necessità di ricaricare alla spina. Il primato colombiano conferma così l'eccezionale efficienza e l'autonomia della tecnologia nipponica.