Nissan Qashqai da record: 1.980 km con un solo pieno
La versione e-Power è l'elettrificata non plug-in con la percorrenza più lunga
Un’impresa straordinaria consacra la tecnologia Nissan e-Power. La terza generazione del celebre SUV ha conquistato il Guinness World Record per il viaggio più lungo mai compiuto da un SUV elettrificato non plug-in (REEV), percorrendo ben 1.980 chilometri con un solo pieno da 55 litri di benzina.
La prova si è svolta in Colombia, su un tracciato di quasi duemila chilometri da Bogotá alla costa caraibica. Certificato dai giudici ufficiali del Guinness, il percorso ha compreso tratti urbani, autostradali e strade di montagna, messi alla prova in reali condizioni di traffico.
Il segreto del successo risiede nel sistema e-Power: a trasmettere trazione alle ruote è sempre il motore elettrico, mentre l'unità a benzina funziona unicamente come generatore a bordo. Questo schema garantisce la risposta brillante e la silenziosità tipiche della guida a zero emissioni, senza la necessità di ricaricare alla spina. Il primato colombiano conferma così l'eccezionale efficienza e l'autonomia della tecnologia nipponica.