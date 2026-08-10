G9L: l'evoluzione Xpeng

L'interno si trasforma in un vero e proprio salotto digitale. L'abitacolo impiega materiali di alta qualità e sedili ad alto comfort, mentre la plancia è dominata da ampi schermi ad alta definizione per la strumentazione e l'infotainment. Il sistema di bordo, supportato dall'intelligenza artificiale, offre un'interattività avanzata e una suite completa di assistenti alla guida.

Sotto la scocca, la G9L sfrutta una moderna architettura a 800 Volt che garantisce tempi di ricarica ultra-rapidi. Disponibile con trazione posteriore o integrale a doppio motore, coniuga uno scatto brillante a un'autonomia pensata per affrontare i lunghi viaggi senza ansie.