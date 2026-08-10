G9L: l'evoluzione Xpeng
Design raffinato, ricarica ultra-rapida e interni da prima classe per la nuova edizione
Il marchio cinese Xpeng continua la sua espansione nel mercato delle auto a zero emissioni presentando la nuova G9L, un SUV 100% elettrico che affina la ricetta del brand puntando su eleganza, tecnologia di bordo e prestazioni di alto livello.
Esteticamente, la vettura mantiene uno stile pulito ed aerodinamico, caratterizzato dall'iconica firma luminosa a LED sul frontale e da superfici fluide pensate per ridurre la resistenza all'aria. Le dimensioni generose le conferiscono una presenza su strada imponente ma filante, a tutto vantaggio dell'efficienza energetica.
L'interno si trasforma in un vero e proprio salotto digitale. L'abitacolo impiega materiali di alta qualità e sedili ad alto comfort, mentre la plancia è dominata da ampi schermi ad alta definizione per la strumentazione e l'infotainment. Il sistema di bordo, supportato dall'intelligenza artificiale, offre un'interattività avanzata e una suite completa di assistenti alla guida.
Sotto la scocca, la G9L sfrutta una moderna architettura a 800 Volt che garantisce tempi di ricarica ultra-rapidi. Disponibile con trazione posteriore o integrale a doppio motore, coniuga uno scatto brillante a un'autonomia pensata per affrontare i lunghi viaggi senza ansie.