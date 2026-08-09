Cupra Raval: l’elettrica cittadina dal carattere sportivo
Allestimenti e autonomia della nuova compatta a zero emissioni del brand spagnolo
La casa automobilistica di Martorell espande la propria gamma a zero emissioni con la nuova Cupra Raval, l'attesa citycar dal design sfacciato e fortemente dinamico. Pensata per dominare l'ambiente urbano con grinta, la nuova compatta unisce uno stile audace a un’anima sportiva accessibile.
Sviluppata sulla piattaforma MEB Small del Gruppo Volkswagen, la Raval adotta la trazione anteriore e proporzioni muscolose. Nelle varianti di punta, il motore elettrico eroga fino a 226 CV, consentendo di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi. L'autonomia arriva fino a 440 km nel ciclo WLTP grazie al pacco batterie ad alta efficienza, con supporto alla ricarica rapida DC per ripartire in circa 20 minuti.
Disponibile in diversi allestimenti ben caratterizzati, la Cupra Raval offre di serie un'ampia dotazione tecnologica che include cockpit digitale, schermo touch di grandi dimensioni e ADAS avanzati. Il prezzo d’ingresso piuttosto accessibile rispetto alla concorrenza permette alla Raval di candidarsi a diventare un punto di riferimento tra le sportive elettriche d’accesso.