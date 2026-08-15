Nio, nuovo salto in avanti nel battery swap
Il nuovo sistema permette di cambiare batteria in meno di 2 minuti
Nio accelera sul battery swap e celebra la 4.000ª stazione di scambio batterie in Cina con il debutto della tecnologia di quinta generazione. L'infrastruttura si rinnova per offrire un'esperienza ancora più rapida ed efficiente, riducendo il tempo di sostituzione dell'accumulatore a soli 1 minuto e 48 secondi, ben 36 secondi in meno rispetto alle stazioni precedenti.
Le nuove strutture introducono importanti novità: la capacità di stoccaggio sale da 21 a 28 batterie pronte all'uso, permettendo a ciascun impianto di completare fino a 500 scambi al giorno (+20%). La svolta cruciale riguarda la compatibilità: le stazioni 5.0 aprono le porte anche ai modelli compatti del marchio Firefly, affiancandosi ai brand Nio ed Onvo.
Con quasi 120 milioni di sostituzioni effettuate dal 2018, la rete robotizzata Nio Power rimane il pilastro del costruttore. Il sistema rafforza la formula 'Battery-as-a-Service' (BaaS), che permette di acquistare l'auto a un prezzo ridotto noleggiando la batteria e azzerando le attese di ricarica senza scendere dal veicolo.