Jetta M6, prima elettrica FAW-Volkswagen

Con una lunghezza di 4.806 mm e un passo di 2.820 mm, la M6 sfoggia proporzioni da berlina media e un'aerodinamica curata. Il frontale è caratterizzato da fari affilati e da una presa d'aria attiva nel paraurti, mentre la coda ospita un elemento luminoso a tutta larghezza. Completano l'esterno le maniglie semi-integrate, i cerchi da 18 pollici, il tetto panoramico e le telecamere perimetrali a 360 gradi.

La vettura viene spinta da un motore elettrico da 194 Cv (145 kW), capace di spingerla fino a 172 km/h a fronte di un peso compreso tra 1.557 e 1.628 kg. In attesa di conoscere i dati su batteria e autonomia, il debutto commerciale è previsto nel corso del quarto trimestre dell'anno.