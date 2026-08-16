Jetta M6, prima elettrica FAW-Volkswagen
La berlina a tre volumi da 194 CV punta al mercato cinese: arriverà in Europa?
Il Gruppo Volkswagen compie un passo strategico fondamentale in Cina attraverso la joint venture FAW-Volkswagen, svelando la nuova Jetta M6. Si tratta della prima berlina a tre volumi al 100% elettrica del marchio, nata con l'obiettivo di riconquistare terreno nel segmento delle New Energy Vehicles (NEV) e sfidare direttamente rivali temibili come la Xpeng Mona M03 e la MG 07: pensata per il mercato cinese, potrebbe però rappresentare un'ispirazione per un eventuale modello gemello per l'Europa.
Con una lunghezza di 4.806 mm e un passo di 2.820 mm, la M6 sfoggia proporzioni da berlina media e un'aerodinamica curata. Il frontale è caratterizzato da fari affilati e da una presa d'aria attiva nel paraurti, mentre la coda ospita un elemento luminoso a tutta larghezza. Completano l'esterno le maniglie semi-integrate, i cerchi da 18 pollici, il tetto panoramico e le telecamere perimetrali a 360 gradi.
La vettura viene spinta da un motore elettrico da 194 Cv (145 kW), capace di spingerla fino a 172 km/h a fronte di un peso compreso tra 1.557 e 1.628 kg. In attesa di conoscere i dati su batteria e autonomia, il debutto commerciale è previsto nel corso del quarto trimestre dell'anno.