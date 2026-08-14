Chery Tiggo 9: la nuova sfida made in China
Design imponente, tecnologia di bordo e oltre 1.400 km di autonomia
Chery alza l'asticella con la Tiggo 9, l'ammiraglia a ruote alte pensata per il mercato delle auto a basse emissioni. L'impatto visivo è forte: la calandra imponente, le maniglie a scomparsa e la firma luminosa a LED donano al veicolo un'estetica moderna e dinamica.
All'interno, l'abitacolo si distingue per l'elevata qualità percepita e la digitalizzazione. Il doppio schermo domina la plancia, affiancato da un infotainment fluido e da avanzati sistemi ADAS per la guida assistita. Lo spazio è generoso, ideato per garantire il massimo comfort anche su lunghe percorrenze.
Sotto il cofano batte un sistema ibrido plug-in (PHEV) che combina un 1.5 turbo benzina a una potente unità elettrica. La sinergia assicura scatti rapidi e consumi ridotti. L'autonomia a zero emissioni copre senza affanni l'uso cittadino quotidiano, mentre la percorrenza complessiva supera i 1.400 km. Un mix efficace di efficienza e sostenibilità che candida la Chery Tiggo 9 a protagonista del segmento.