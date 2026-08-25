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Toyota Corolla: un’edizione speciale per 60 anni di successi

Dalla nascita nel 1966 è il modello del brand più venduto nel mondo
Toyota Corolla: un’edizione speciale per 60 anni di successi
Toyota
di Redazione
Toyota Corolla: un’edizione speciale per 60 anni di successi
Dalla nascita nel 1966 è il modello del brand più venduto nel mondo

Nel 1966 usciva dagli stabilimenti giapponesi la prima Toyota Corolla, un'utilitaria compatta destinata a cambiare la storia dell'automotive. A sei decenni dal debutto e con oltre 50 milioni di esemplari venduti nel mondo, il modello iconico del colosso nipponico festeggia il suo sessantesimo anniversario confermandosi un punto di riferimento globale per affidabilità, efficienza e continua evoluzione tecnologica.

Per celebrare il traguardo dei 60 anni, Toyota presenta il Model Year 2027 e l'inedita serie limitata 60th Anniversary Special Edition. Sviluppata sulla base della versione ibrida SE, questa variante speciale sarà prodotta in soli 2.500 esemplari e si distingue per dettagli stilistici esclusivi: badge dedicati, cerchi in lega da 18 pollici bicolore, interni sportivi in tessuto rosso e nero e uno schermo touch da 10,5 pollici.

Sotto il cofano spunta il collaudato sistema Toyota Hybrid System di quinta generazione, che garantisce prestazioni brillanti e consumi ridotti. Attraverso dodici generazioni, la Corolla ha saputo trasformarsi da semplice auto da famiglia a punto di riferimento della mobilità sostenibile, dimostrando come l'innovazione possa viaggiare di pari passo con una tradizione leggendaria

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