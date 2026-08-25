Toyota Corolla: un’edizione speciale per 60 anni di successi

Per celebrare il traguardo dei 60 anni, Toyota presenta il Model Year 2027 e l'inedita serie limitata 60th Anniversary Special Edition. Sviluppata sulla base della versione ibrida SE, questa variante speciale sarà prodotta in soli 2.500 esemplari e si distingue per dettagli stilistici esclusivi: badge dedicati, cerchi in lega da 18 pollici bicolore, interni sportivi in tessuto rosso e nero e uno schermo touch da 10,5 pollici.

Sotto il cofano spunta il collaudato sistema Toyota Hybrid System di quinta generazione, che garantisce prestazioni brillanti e consumi ridotti. Attraverso dodici generazioni, la Corolla ha saputo trasformarsi da semplice auto da famiglia a punto di riferimento della mobilità sostenibile, dimostrando come l'innovazione possa viaggiare di pari passo con una tradizione leggendaria