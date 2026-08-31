Xiaomi, lusso e tecnologia nello SkyNomad N70 Max
Svelati gli interni dell'imponente suv del colosso cinese
Xiaomi continua a far parlare di sé nel settore automotive svelando i lussuosi interni del nuovo SkyNomad N70 Max. Il grande SUV ad autonomia estesa (EREV) si presenta con dimensioni imponenti — 4.960 mm di lunghezza e un passo di 2.950 mm — che garantiscono un'abitabilità di alto livello, trasformando l'abitacolo in un salotto tecnologico a cinque posti.
La dotazione orientata al comfort è di prima categoria: la vettura adotta sospensioni pneumatiche ad aria con ammortizzatori a smorzamento variabile continuo, finiture di pregio e nove airbag integrati in una scocca ultra-resistente. Sotto il profilo meccanico, la N70 Max vanta un pacco batterie da 76 kWh abbinato a un generatore termico, capace di assicurare fino a 505 km di autonomia in modalità 100% elettrica (ciclo CLTC) e consumi ridotti a 15,85 kWh/100 km.
In Cina il veicolo è proposto un prezzo altamente competitivo per il mercato locale che unisce spazio da grande SUV, tecnologia di classe superiore e massima versatilità di marcia. Vedremo quale sarà la scelta di Xiaomi in caso di approdo in Europa.