Renault 5 2027: più efficienza, nuova batteria e motore inedito
L'iconica compatta elettrica si rinnova con batterie di ultima generazione
La Renault 5 E-Tech Electric si prepara a compiere un importante passo avanti. In arrivo nel 2027, l'aggiornamento della celebre e apprezzata utilitaria elettrica francese porterà con sé significative novità tecniche pensate per migliorarne prestazioni ed efficienza complessiva. Il cuore di questo restyling tecnico risiederà nel debutto di un nuovo motore elettrico e di un pacco batterie di nuova generazione.
L'obiettivo della casa della Losanga è chiaro: ottimizzare i consumi per garantire un'autonomia estesa rispetto alla versione attuale, rispondendo così alle esigenze di una clientela urbana ed extraurbana sempre più attenta alle percorrenze reali. Oltre ai miglioramenti nel powertrain, la Renault 5 del 2027 beneficerà di un affinamento del software di gestione energetica e di una ricarica ancora più rapida, consolidando la sua posizione di riferimento nel segmento B zero emissioni.
Con questo aggiornamento, Renault conferma la volontà di mantenere la R5 al vertice del mercato delle compatte elettriche, coniugando l'inconfondibile stile retro-futuristico con le migliori e più recenti tecnologie disponibili.