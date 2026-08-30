Yangwang U7: che qualità nella batteria
Dopo 30.000 km in 8 giorni l'accumulatore conserva il 98,7% di capacità
La Yangwang U7, l'ammiraglia elettrica firmata dal gruppo BYD, ha dimostrato straordinarie doti di qualità e longevità in un estenuante test di durata. Un esemplare di serie, prelevato da un punto vendita senza preparazioni speciali, ha percorso ben 30.000 chilometri nell'arco di appena 8 giorni, 19 ore e 58 minuti a Nanning, nella Cina meridionale.
La prova si è svolta in condizioni ambientali estreme: temperature medie superiori a 36 °C, umidità fino all'80%, climatizzatore sempre attivo e velocità di crociera toccate fino a 240 km/h. Durante il test, l'auto è stata sottoposta a oltre 350 cicli intensivi di ricarica rapida. Nonostante le enormi sollecitazioni termiche ed energetiche, a fine prova la nuova Blade Battery 2.0 ha fatto registrare una capacità residua pari al 98,7%.
Si tratta di un risultato eccezionale che attesta la sua perfetta integrità e anticipa i severi requisiti di durabilità previsti dal 2027, confermando l'elevatissimo standard qualitativo del brand di lusso BYD.