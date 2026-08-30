Yangwang U7: che qualità nella batteria

La Yangwang U7, l'ammiraglia elettrica firmata dal gruppo BYD, ha dimostrato straordinarie doti di qualità e longevità in un estenuante test di durata. Un esemplare di serie, prelevato da un punto vendita senza preparazioni speciali, ha percorso ben 30.000 chilometri nell'arco di appena 8 giorni, 19 ore e 58 minuti a Nanning, nella Cina meridionale.