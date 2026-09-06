Cube Stereo Hybrid: la e-MTB che mira a sostituire l’auto
Motore Bosch da 120 Nm, batteria da 800 Wh e accessori per la mobilità in città
Cube presenta la nuova Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE 2027, una e-MTB a doppia sospensione da 120 mm pensata sia per i sentieri di montagna sia per la mobilità urbana quotidiana.
Il punto di forza è il motore centrale Bosch Performance Line CX, che grazie all'aggiornamento software del sistema Smart System esprime ben 120 Nm di coppia massima. Ad alimentarlo c'è la batteria PowerTube da 800 Wh integrata nel telaio in alluminio. La sigla "FE" (Fully Equipped) ne sottolinea la vocazione versatile: la bici esce di serie con parafanghi, luci integratrici, cavalletto e portapacchi.
Tra i componenti spiccano la trasmissione Shimano XT a 12 velocità, i freni a disco idraulici con rotori da 203 mm e le sospensioni Fox. Il peso totale dichiarato si attesta sui 28,3 kg. Questa e-bike punta dunque a porsi come un'alternativa concreta e potente all'automobile per i tragitti misti.