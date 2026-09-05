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Polestar 4: il SUV coupé rivoluzionario che rinuncia al lunotto

Design audace, potenza fino a 544 CV e un’autonomia che sfiora i 620 km
Polestar 4: il SUV coupé rivoluzionario che rinuncia al lunotto
Polestar
di Redazione
Polestar 4: il SUV coupé rivoluzionario che rinuncia al lunotto
Design audace, potenza fino a 544 CV e un’autonomia che sfiora i 620 km

Polestar 4 ridefinisce il concetto di SUV coupé elettrico unendo prestazioni elevate, tecnologia d’avanguardia e uno stile fuori dagli schemi. La caratteristica più eccezionale del design esterno è la totale assenza del lunotto posteriore, sostituito da una retrocamera ad alta definizione che proietta le immagini direttamente sullo specchietto retrovisore digitale, garantendo una visibilità ottimale in ogni condizione.

A bordo, l’abitacolo minimalista e spazioso sfrutta materiali eco-sostenibili e riciclati, con un sistema d'infotainment basato su Android Automotive e uno schermo centrale da 15,4 pollici. La vettura è disponibile sia in versione Single Motor a trazione posteriore da 272 CV, sia in configurazione Dual Motor a trazione integrale da 544 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

La batteria da 102 kWh assicura un'autonomia massima dichiarata fino a 620 km WLTP. Con una ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW, si passa dal 10% all'80% in mezz'ora.

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