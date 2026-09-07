ID.California Cruise: la rivoluzione elettrica del camper van

L'abitacolo è studiato nei minimi dettagli per garantire la massima abitabilità: include il classico tetto a soffietto sollevabile che ospita un letto matrimoniale, sedili anteriori girevoli a 180 gradi e un blocco cucina compatto con fornelli a induzione, lavello e frigorifero. La gestione delle funzioni del camper, dall'illuminazione d'ambiente al controllo dei livelli, avviene tramite un pratico tablet integrato o via smartphone.

Spinto da un motore elettrico posteriore alimentato da una batteria da circa 85 kWh, l'ID. California Cruise garantisce un'autonomia stimata di oltre 400 km. Supporta inoltre la ricarica rapida fino a 200 kW e la tecnologia V2L per alimentare dispositivi elettrici esterni.