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ID.California Cruise: la rivoluzione elettrica del camper van

Il concept sviluppato sulla piattaforma dell’ID. Buzz, unisce stile retro e spazio modulare
ID.California Cruise: la rivoluzione elettrica del camper van
Volkswagen
di Redazione
ID.California Cruise: la rivoluzione elettrica del camper van
Il concept sviluppato sulla piattaforma dell’ID. Buzz, unisce stile retro e spazio modulare

Volkswagen porta l'iconico spirito del "Bulli" nell'era della mobilità sostenibile con l'ID.California Cruise, il concept che anticipa la versione 100% elettrica del celebre camper compatto. Realizzato sulla piattaforma MEB e basato sul van ID. Buzz a passo lungo, il veicolo reinterpreta la libertà di viaggiare in chiave moderna, combinando il caratteristico design bicolore con le più recenti tecnologie di bordo.

L'abitacolo è studiato nei minimi dettagli per garantire la massima abitabilità: include il classico tetto a soffietto sollevabile che ospita un letto matrimoniale, sedili anteriori girevoli a 180 gradi e un blocco cucina compatto con fornelli a induzione, lavello e frigorifero. La gestione delle funzioni del camper, dall'illuminazione d'ambiente al controllo dei livelli, avviene tramite un pratico tablet integrato o via smartphone.

Spinto da un motore elettrico posteriore alimentato da una batteria da circa 85 kWh, l'ID. California Cruise garantisce un'autonomia stimata di oltre 400 km. Supporta inoltre la ricarica rapida fino a 200 kW e la tecnologia V2L per alimentare dispositivi elettrici esterni.

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