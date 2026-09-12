Volvo XC40: il restyling scommette su design e AI

La vera rivoluzione è all'interno dell'abitacolo: al centro della plancia debutta un nuovo schermo touch da 11,2 pollici dotato del sistema di infotainment aggiornato. La novità principale è l'integrazione dell'assistente Google Gemini AI, capace di comprendere il linguaggio naturale con estrema fluidità per gestire i comandi di bordo.

Le dimensioni e la praticità restano invariate, con una lunghezza di 4,44 metri e un bagagliaio da 443 litri. Il comparto sicurezza beneficia di algoritmi affinati per la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento della corsia, supportati in opzione dal Pilot Assist e dalle telecamere a 360 gradi.