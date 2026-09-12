Volvo XC40: il restyling scommette su design e AI
Il SUV svedese si rinnova con tanta tecnologia in più
Volvo rinnova la gamma della XC40 e della sua gemella 100% elettrica EX40 in vista del 2027. Non si tratta di un cambio di generazione, ma di un restyling mirato a rinfrescare l’estetica e potenziare la tecnologia di bordo del celebre SUV compatto. Esternamente spicca il frontale ridisegnato, caratterizzato da fari a LED Matrix a 15 segmenti dal tratto più affilato con l'iconica firma a "Martello di Thor". Al posteriore cambiano i gruppi ottici a LED, il paraurti e il portellone, mentre completano il profilo i nuovi cerchi in lega aerodinamici da 18 a 20 pollici.
La vera rivoluzione è all'interno dell'abitacolo: al centro della plancia debutta un nuovo schermo touch da 11,2 pollici dotato del sistema di infotainment aggiornato. La novità principale è l'integrazione dell'assistente Google Gemini AI, capace di comprendere il linguaggio naturale con estrema fluidità per gestire i comandi di bordo.
Le dimensioni e la praticità restano invariate, con una lunghezza di 4,44 metri e un bagagliaio da 443 litri. Il comparto sicurezza beneficia di algoritmi affinati per la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento della corsia, supportati in opzione dal Pilot Assist e dalle telecamere a 360 gradi.