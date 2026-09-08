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Renault, la Scenic diventa un SUV tecnologico

La E-Tech Electric offre fino a 625 km di autonomia e spazio per la famiglia  
Renault, la Scenic diventa un SUV tecnologico
Renault
di Redazione
Renault, la Scenic diventa un SUV tecnologico
La E-Tech Electric offre fino a 625 km di autonomia e spazio per la famiglia  

La storica monovolume francese si reinventa completamente trasformandosi in un crossover 100% elettrico moderno e sostenibile. Sviluppata sulla piattaforma AmpR Medium, la Renault Scenic E-Tech Electric combina proporzioni compatte (lunga 4,47 metri) con un’abitabilità generosa e un bagagliaio da 545 litri.

Tra le innovazioni spicca il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay. La gamma prevede due livelli di potenza e batteria. La versione d'ingresso adotta un motore da 170 CV con accumulatore da 60 kWh, per un'autonomia fino a 430 km WLTP. La variante top di gamma "Long Range" sale a 220 CV ed è equipaggiata con una batteria da 87 kWh che garantisce percorrenze fino a 625 km con una sola carica. In corrente continua, la ricarica rapida fino a 150 kW recupera l'80% di energia in circa 37 minuti.

L'abitacolo integra il sistema multimediale OpenR Link basato su Google, ricco di app e funzioni avanzate per la pianificazione dei viaggi. La nuova Scenic è già disponibile nelle concessionarie

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