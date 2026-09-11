Più autonomia per la Hyundai Ioniq 3

Per chi cerca percorrenze più lunghe e disponibile la variante da 61 kWh (con motore da 135 Cv), capace di garantire fino a 497 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. All’interno, il concept "Furnished Space" assicura un ambiente accogliente grazie a un passo di 2,68 metri che regala ampio spazio ai passeggeri.

La praticità e completata da un vano bagagli complessivo di 441 litri, che include il comodo pozzetto inferiore Megabox. Gli allestimenti disponibili sono cinque: Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition. Tra gli optional spiccano la ricarica V2L, il caricatore trifase da 22 kW e la pompa di calore.