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Più autonomia per la Hyundai Ioniq 3

Autonomia fino a 500 km, due batterie e cinque allestimenti per la rivoluzione a zero emissioni
Più autonomia per la Hyundai Ioniq 3
Hyundai
di Redazione
Più autonomia per la Hyundai Ioniq 3
Autonomia fino a 500 km, due batterie e cinque allestimenti per la rivoluzione a zero emissioni

Hyundai apre ufficialmente gli ordini della nuova Ioniq 3, la compatta a zero emissioni pensata su misura per il mercato europeo. Il modello punta a rendere la mobilita elettrica più accessibile, combinando un design moderno, spazi interni ottimizzati e tecnologie all’avanguardia. La gamma si articola su due differenti tagli di batteria. La versione d’ingresso monta un accumulatore da 42,2 kWh abbinato a un motore da 147 Cv.

Per chi cerca percorrenze più lunghe e disponibile la variante da 61 kWh (con motore da 135 Cv), capace di garantire fino a 497 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. All’interno, il concept "Furnished Space" assicura un ambiente accogliente grazie a un passo di 2,68 metri che regala ampio spazio ai passeggeri.

La praticità e completata da un vano bagagli complessivo di 441 litri, che include il comodo pozzetto inferiore Megabox. Gli allestimenti disponibili sono cinque: Select, Trend, Prime, N Line e N Line Launch Edition. Tra gli optional spiccano la ricarica V2L, il caricatore trifase da 22 kW e la pompa di calore.

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