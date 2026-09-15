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ID.Polo: l'elettrica Volkswagen per tutti

Al via gli ordini della versione d'accesso: batteria da 37 kWh, fino a 334 km d'autonomia e tre allestimenti
ID.Polo: l'elettrica Volkswagen per tutti
Volkswagen
di Redazione
ID.Polo: l'elettrica Volkswagen per tutti
Al via gli ordini della versione d'accesso: batteria da 37 kWh, fino a 334 km d'autonomia e tre allestimenti

Volkswagen completa la gamma della nuova ID. Polo, la compatta a zero emissioni chiamata a raccogliere l'eredità dello storico modello termico che ha superato i 20 milioni di unità vendute. Si aprono infatti in Italia gli ordini della versione entry-level con batteria da 37 kWh netti, pensata per rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile.

L'accumulatore con chimica LFP (litio-ferro-fosfato) garantisce un'autonomia fino a 334 km nel ciclo WLTP, ideale per l'impiego urbano e quotidiano. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in appena 23 minuti. Due i livelli di potenza disponibili per questa motorizzazione: 116 Cv oppure 135 Cv.

Nonostante le dimensioni compatte, la ID. Polo offre un vano bagagli di ben 441 litri e interni moderni con Digital Cockpit e display per l'infotainment da 12,9 pollici. La nuova gamma da 37 kWh si articola sugli allestimenti Trend, Life e Style.

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