ID.Polo: l'elettrica Volkswagen per tutti

L'accumulatore con chimica LFP (litio-ferro-fosfato) garantisce un'autonomia fino a 334 km nel ciclo WLTP, ideale per l'impiego urbano e quotidiano. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in appena 23 minuti. Due i livelli di potenza disponibili per questa motorizzazione: 116 Cv oppure 135 Cv.

Nonostante le dimensioni compatte, la ID. Polo offre un vano bagagli di ben 441 litri e interni moderni con Digital Cockpit e display per l'infotainment da 12,9 pollici. La nuova gamma da 37 kWh si articola sugli allestimenti Trend, Life e Style.