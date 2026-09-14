Toyota celebra 10 anni di successi della C-HR

Esternamente spiccano la griglia frontale con trama specifica G-mesh, i cerchi in lega da 19 o 20 pollici dal disegno dedicato e le modanature in nero lucido che accentuano il profilo filante. Nell'abitacolo si respirano sportività e qualità: sedili avvolgenti con logo GR impresso sui poggiatesta, cuciture a contrasto, volante in pelle traforata e battitacco personalizzati.

Sotto il cofano la gamma propone le collaudate motorizzazioni ibride di quinta generazione: il full hybrid 2.0 HEV da 197 Cv (disponibile sia a trazione anteriore sia con trazione integrale intelligente AWD-i) e il plug-in hybrid 2.0 PHEV da 223 Cv, capace di offrire fino a 66 km di marcia a zero emissioni. Il comparto dinamico beneficia inoltre di una taratura specifica per le sospensioni e di uno sterzo più reattivo, per garantire una guida precisa senza sacrificare il comfort.