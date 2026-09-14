Toyota celebra 10 anni di successi della C-HR
Il crossover coupé si rinfresca con dettagli grintosi firmati Gazoo Racing e nuove motorizzazioni
A 10 anni dal debutto della primissima concept car che ne anticipò le forme, la Toyota C-HR si aggiorna celebrando la propria maturità stilistica con l'allestimento GR Sport. La versione ispirata alla divisione sportiva Gazoo Racing esalta l'anima dinamica del crossover coupé compatto, confermandosi tra le proposte più originali del segmento C-SUV.
Esternamente spiccano la griglia frontale con trama specifica G-mesh, i cerchi in lega da 19 o 20 pollici dal disegno dedicato e le modanature in nero lucido che accentuano il profilo filante. Nell'abitacolo si respirano sportività e qualità: sedili avvolgenti con logo GR impresso sui poggiatesta, cuciture a contrasto, volante in pelle traforata e battitacco personalizzati.
Sotto il cofano la gamma propone le collaudate motorizzazioni ibride di quinta generazione: il full hybrid 2.0 HEV da 197 Cv (disponibile sia a trazione anteriore sia con trazione integrale intelligente AWD-i) e il plug-in hybrid 2.0 PHEV da 223 Cv, capace di offrire fino a 66 km di marcia a zero emissioni. Il comparto dinamico beneficia inoltre di una taratura specifica per le sospensioni e di uno sterzo più reattivo, per garantire una guida precisa senza sacrificare il comfort.