Bentley: il suv Torcal sarà l’auto più potente del brand

Il powertrain elettrico a trazione integrale promette una potenza superiore agli 850 Cv e oltre 1.000 Nm di coppia immediata, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h nell'ordine dei 2 secondi. Nonostante i numeri estremi, la Casa garantisce la tipica “effortless progression”, offrendo un'erogazione fluida e perfettamente controllata. La batteria, con una capacità compresa tra i 108 e i 113 kWh, offrirà un'autonomia fino a 600 km (WLTP), supportata da un'architettura ad altissimo voltaggio con ricarica rapida fino a 400 kW, in grado di passare dal 10% all'80% in meno di 20 minuti.

L'abitacolo manterrà l'eccellenza artigianale del brand, introducendo materiali sostenibili e l'innovativo sistema sonoro Bentley Dynamic Symphony.