Bentley, svelata la Torcal

La Torcal utilizza due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, uno per asse. Nella versione d'accesso sviluppa 821 Cv e 1.194 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La Torcal S sale invece a 888 Cv e 1.350 Nm, raggiungendo i 100 km/h in 2,9 secondi e una punta di 260 km/h. La batteria da 113 kWh consente un'autonomia dichiarata di 600 km. Grazie all'architettura a 800 Volt e alla ricarica fino a 400 kW, il passaggio dal 10 all'80% richiede circa 20 minuti.

Debuttano inoltre le sospensioni attive a controllo elettroidraulico e le quattro ruote sterzanti. Lo stile combina una carrozzeria slanciata con la nuova calandra diamantata illuminata. Nell'abitacolo spiccano sedili regolabili elettricamente in 16 posizioni, massaggio, ventilazione e un grande schermo Oled curvo. Il bagagliaio offre 460 litri, ai quali si aggiungono altri 90 litri nel vano anteriore.