Il colosso cinese Wuling sbarca ufficialmente sul mercato europeo grazie all’importatore Kngloo, inaugurando la propria rete commerciale con due flagship store a Milano e Roma. La gamma d’esordio punta sull’ibrido plug-in e si articola su due modelli ben distinti: il SUV compatto Y3 Max, lungo 4,59 metri, e la spaziosa monovolume Y8 Max da 4,91 metri configurata a sette posti su tre file.