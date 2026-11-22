Wuling Y3 Max e Y8 Max: ibride per tutta la famiglia
Debuttano in Europa due modelli con batteria LFP e oltre 1.000 km di autonomia totale.
Il colosso cinese Wuling sbarca ufficialmente sul mercato europeo grazie all’importatore Kngloo, inaugurando la propria rete commerciale con due flagship store a Milano e Roma. La gamma d’esordio punta sull’ibrido plug-in e si articola su due modelli ben distinti: il SUV compatto Y3 Max, lungo 4,59 metri, e la spaziosa monovolume Y8 Max da 4,91 metri configurata a sette posti su tre file.
Entrambe le vetture condividono la stessa base tecnica composta da un motore benzina 1.5 a ciclo Atkinson abbinato a una batteria litio-ferro-fosfato da 20,5 kWh, capace di ricaricarsi dal 30 all’80% in circa trenta minuti alle colonnine rapide.
Sulla Y3 Max, forte di 204 Cv complessivi, l’autonomia in modalità puramente elettrica raggiunge i 140 km nel ciclo WLTP, mentre sulla Y8 Max si attesta a 100 km, garantendo su entrambe una percorrenza combinata di 1.100 km. La monovolume aggiunge inoltre porte scorrevoli, display da 12,8 pollici e funzioni dedicate al relax o agli animali domestici.