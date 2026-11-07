Zeekr 9X: l’ambizione del nuovo suv ibrido di lusso

Il design sofisticato, curato dal centro stile di Göteborg, racchiude un abitacolo riconfigurabile 2+2+2 caratterizzato da finiture di altissimo livello, sedili posteriori con poggiagambe motorizzati e funzione massaggio, impianto audio Naim da 32 altoparlanti e tre ampi display OLED dedicati all'intrattenimento di bordo. Dal punto di vista tecnico, la versione Ultra AWD è dotata di un sistema Super Hybrid con architettura a 900 Volt che combina un 2.0 turbo benzina a due motori elettrici per una potenza complessiva di 897 CV e 935 Nm di coppia, consentendo di scattare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

La batteria da 55,1 kWh garantisce fino a 179 km di percorrenza in elettrico e 737 km complessivi. Sorprendenti i tempi di ripristino dell'energia: la ricarica rapida in DC a 330 kW consente di passare dal 10 all'80% in soli 9,5 minuti.