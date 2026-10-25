ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen

Volkswagen amplia la propria offerta a zero emissioni con la ID. Tiguan, nuovo Suv elettrico che raccoglie l'eredità della ID.4 e punta su spazio, comfort e tecnologia. Gli ordini sono aperti in Europa, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto all'inizio del 2027. Lunga 4,62 metri, la vettura nasce sulla piattaforma MEB+ e propone un design ridisegnato, con superfici scolpite e proporzioni che la fanno apparire più imponente.