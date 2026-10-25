ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen
L'erede a batteria della ID.4 arriva in cinque configurazioni
Volkswagen amplia la propria offerta a zero emissioni con la ID. Tiguan, nuovo Suv elettrico che raccoglie l'eredità della ID.4 e punta su spazio, comfort e tecnologia. Gli ordini sono aperti in Europa, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto all'inizio del 2027. Lunga 4,62 metri, la vettura nasce sulla piattaforma MEB+ e propone un design ridisegnato, con superfici scolpite e proporzioni che la fanno apparire più imponente.
L'abitacolo promette maggiore qualità percepita e introduce una soluzione inedita per Volkswagen in Europa: uno schermo dedicato al passeggero anteriore da 12 pollici. La plancia comprende inoltre strumentazione digitale da 10 pollici e display centrale da 15. Il bagagliaio offre 534 litri, ai quali si aggiunge un vano anteriore da 32 litri per riporre i cavi di ricarica. La gamma prevede batterie da 58 e 77 kWh e tre livelli di potenza: 190 Cv e 286 Cv con trazione posteriore, oppure 299 Cv con integrale 4Motion.
Nella configurazione più efficiente, l'autonomia raggiunge 605 km nel ciclo WLTP. Non mancano sistemi di assistenza evoluti, tra cui il Connected Travel Assist e la guida one-pedal. La ID. Tiguan rappresenta un passaggio importante nella strategia elettrica del marchio: un Suv familiare che prova a coniugare autonomia, abitabilità e dotazioni digitali.