Tesla Roadster, la supercar elettrica dalla spinta “spaziale”

La caratteristica più spettacolare è rappresentata dai propulsori a gas freddo, progettati per generare brevi impulsi di spinta e aiutare la vettura a sollevarsi dal suolo. Tesla dichiara inoltre un sistema di aspirazione capace di produrre deportanza, mantenendo l'auto aderente alla superficie persino in una dimostrazione capovolta. Sono soluzioni che, prima di arrivare sulle strade, dovranno dimostrare fattibilità, sicurezza e compatibilità con le normative.

La commercializzazione è annunciata per il 2028, dopo anni di rinvii. Le prenotazioni prevedono anticipi molto elevati, mentre il prezzo finale non è ancora stato comunicato. La Roadster promette di diventare la vetrina tecnologica di Tesla, ma la vera prova sarà trasformare uno spettacolo spettacolare in una vettura realmente producibile, omologabile e utilizzabile.