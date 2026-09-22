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Volkswagen ID.3 GTI: ispirazione sportiva

Arriva il modello di serie più potente di sempre: 326 Cv e trazione posteriore
Volkswagen ID.3 GTI: ispirazione sportiva
Volkswagen
di Redazione
Volkswagen ID.3 GTI: ispirazione sportiva
Arriva il modello di serie più potente di sempre: 326 Cv e trazione posteriore

Nel cinquantesimo anniversario del marchio GTI, Volkswagen scrive un nuovo capitolo proiettando il suo storico retaggio nella mobilità a zero emissioni. La nuova Volkswagen ID.3 GTI unisce il patrimonio dinamico di Wolfsburg all'efficienza elettrica, proponendosi come la GTI di serie più potente mai prodotta.

La spinta è affidata a un motore posteriore da 326 Cv (240 kW) e 545 Nm di coppia immediata, capace di coprire lo scatto 0-100 km/h in 5,6 secondi e di raggiungere i 200 km/h. La trazione posteriore assicura una guida agile e reattiva, supportata dal telaio con sospensioni adattive DCC e dallo sterzo progressivo. La batteria da 79 kWh garantisce fino a 601 km di autonomia (WLTP) e supporta la ricarica rapida fino a 183 kW.

Esteticamente spiccano i dettagli rossi, i cerchi da 20 pollici Wörthersee e i fari Matrix LED IQ.LIGHT. L'abitacolo integra sedili sportivi in tessuto Superclark, volante dedicato e un display da 12,9 pollici. Il debutto nelle concessionarie è previsto per l'inizio del 2027.

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