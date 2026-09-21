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Nuova Volvo XC60: più km in elettrico con il restyling

Tante novità per il Suv ibrido che vede aumentare l’autonomia della batteria
Nuova Volvo XC60: più km in elettrico con il restyling
Volvo
di Redazione
Nuova Volvo XC60: più km in elettrico con il restyling
Tante novità per il Suv ibrido che vede aumentare l’autonomia della batteria

Il settore dei suv Volvo si prepara a un importante aggiornamento con il restyling della XC60, pensato per consolidare la leadership del marchio nel segmento premium. L'aggiornamento estetico introduce linee più definite per la calandra anteriore, la firma luminosa a LED rivista con l'iconico elemento a "Martello di Thor" e un profilo aerodinamico ottimizzato, che unisce l'eleganza scandinava a una spiccata presenza su strada.

La vera rivoluzione risiede nel comparto propulsivo: le versioni plug-In hybrid adottano pacchi batteria di nuova generazione e motori elettrici più efficienti, capaci di garantire fino a 200 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Questo traguardo permette di coprire i tragitti urbani ed extraurbani quotidiani a zero emissioni, riducendo drasticamente i consumi nei viaggi più lunghi.

All'interno, l'abitacolo sfoggia materiali sostenibili di alta qualità e l'ultima evoluzione del sistema di infotainment sviluppato con Google, gestibile tramite un display centrale ancora più ampio e reattivo. Non mancano i più recenti sistemi ADAS per la guida assistita e la sicurezza attiva, da sempre punto di forza del brand. Il debutto sul mercato è previsto nel corso del 2027.

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