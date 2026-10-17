Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria

Lunga circa 3,76 metri, la nuova Deux Chevaux è progettata per trasportare quattro persone. La carrozzeria arrotondata, la coda essenziale e il tetto in tela richiamano l'antenata, mentre i dettagli della fiancata trasformano i riferimenti storici in elementi di design attuale. Secondo Citroën, il prototipo anticipa già gran parte della vettura definitiva. Anche l'abitacolo punta sull'originalità. Al posto dei tradizionali sedili separati compare una soluzione simile a un divanetto, potenzialmente removibile, mentre la consolle lascia spazio a una cesta utilizzabile per il picnic. L'impianto audio può diventare un altoparlante portatile e alcuni comandi riprendono le suggestioni della 2CV originale. Non manca un vano dedicato alle uova, omaggio alle esigenze pratiche che ispirarono il progetto storico.

Il vero punto decisivo sarà il prezzo. Citroën punta a scendere sotto i 15mila euro sul mercato europeo, posizionando la vettura tra la Ami e la C3. Batteria, potenza e autonomia non sono ancora state comunicate. Se riuscirà a mantenere la promessa economica, la nuova 2CV potrebbe trasformare la nostalgia in una proposta concreta per rendere l'elettrico più accessibile.