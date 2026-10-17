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Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria

Il concept reinterpreta la storica utilitaria del 1948: quattro posti e tanto ingegno
Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria
Citroen
di Redazione
Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria
Il concept reinterpreta la storica utilitaria del 1948: quattro posti e tanto ingegno

La Citroën 2CV si prepara a tornare, questa volta con una motorizzazione completamente elettrica. La concept presentata al Salone di Parigi recupera lo spirito dell'iconica utilitaria del 1948, reinterpretandone le forme con un linguaggio moderno. L'obiettivo non è soltanto evocare il passato, ma immaginare un'auto accessibile, semplice e adatta alle esigenze della mobilità contemporanea.

Lunga circa 3,76 metri, la nuova Deux Chevaux è progettata per trasportare quattro persone. La carrozzeria arrotondata, la coda essenziale e il tetto in tela richiamano l'antenata, mentre i dettagli della fiancata trasformano i riferimenti storici in elementi di design attuale. Secondo Citroën, il prototipo anticipa già gran parte della vettura definitiva. Anche l'abitacolo punta sull'originalità. Al posto dei tradizionali sedili separati compare una soluzione simile a un divanetto, potenzialmente removibile, mentre la consolle lascia spazio a una cesta utilizzabile per il picnic. L'impianto audio può diventare un altoparlante portatile e alcuni comandi riprendono le suggestioni della 2CV originale. Non manca un vano dedicato alle uova, omaggio alle esigenze pratiche che ispirarono il progetto storico.

Il vero punto decisivo sarà il prezzo. Citroën punta a scendere sotto i 15mila euro sul mercato europeo, posizionando la vettura tra la Ami e la C3. Batteria, potenza e autonomia non sono ancora state comunicate. Se riuscirà a mantenere la promessa economica, la nuova 2CV potrebbe trasformare la nostalgia in una proposta concreta per rendere l'elettrico più accessibile.

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