Zeekr 9X, il super suv ibrido da 897 Cv
La nuova ammiraglia del marchio cinese arriva in Europa con trazione integrale e 6 posti
La Zeekr 9X si prepara a debuttare sul mercato europeo con una combinazione di dimensioni, tecnologia e prestazioni da ammiraglia. Il grande Suv del marchio del gruppo Geely sarà proposto nella versione Ultra AWD da 897 Cv, con le prime consegne previste a gennaio 2027.
Lunga 5,24 metri e con un passo di 3,17 metri, la 9X offre un abitacolo a sei posti distribuiti su tre file. Il bagagliaio parte da 677 litri e può arrivare a 2.148 litri abbattendo i sedili posteriori. Il sistema propulsivo Zeekr Super Hybrid abbina un quattro cilindri 2.0 turbo benzina a due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 897 Cv e 935 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,1 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h.
La batteria da 55,1 kWh permette di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e 737 km complessivi nel ciclo Wltp. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 330 kW: secondo i dati dichiarati, dal 10 all'80% bastano 9,5 minuti.
A bordo spiccano due grandi schermi Oled, head-up display con realtà aumentata, sedili ventilati, riscaldati e massaggianti e un impianto audio Naim da 2.120 watt. Non manca un frigorifero integrato da 8,6 litri. Completano la dotazione sospensioni pneumatiche adattive, cerchi da 22 pollici e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.