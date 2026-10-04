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Zeekr 9X, il super suv ibrido da 897 Cv

La nuova ammiraglia del marchio cinese arriva in Europa con trazione integrale e 6 posti
Zeekr 9X, il super suv ibrido da 897 Cv
Zeekr
di Redazione
Zeekr 9X, il super suv ibrido da 897 Cv
La nuova ammiraglia del marchio cinese arriva in Europa con trazione integrale e 6 posti

La Zeekr 9X si prepara a debuttare sul mercato europeo con una combinazione di dimensioni, tecnologia e prestazioni da ammiraglia. Il grande Suv del marchio del gruppo Geely sarà proposto nella versione Ultra AWD da 897 Cv, con le prime consegne previste a gennaio 2027.

Lunga 5,24 metri e con un passo di 3,17 metri, la 9X offre un abitacolo a sei posti distribuiti su tre file. Il bagagliaio parte da 677 litri e può arrivare a 2.148 litri abbattendo i sedili posteriori. Il sistema propulsivo Zeekr Super Hybrid abbina un quattro cilindri 2.0 turbo benzina a due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 897 Cv e 935 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,1 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h. 

La batteria da 55,1 kWh permette di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e 737 km complessivi nel ciclo Wltp. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 330 kW: secondo i dati dichiarati, dal 10 all'80% bastano 9,5 minuti. 

A bordo spiccano due grandi schermi Oled, head-up display con realtà aumentata, sedili ventilati, riscaldati e massaggianti e un impianto audio Naim da 2.120 watt. Non manca un frigorifero integrato da 8,6 litri. Completano la dotazione sospensioni pneumatiche adattive, cerchi da 22 pollici e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

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