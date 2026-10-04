Zeekr 9X, il super suv ibrido da 897 Cv

Lunga 5,24 metri e con un passo di 3,17 metri, la 9X offre un abitacolo a sei posti distribuiti su tre file. Il bagagliaio parte da 677 litri e può arrivare a 2.148 litri abbattendo i sedili posteriori. Il sistema propulsivo Zeekr Super Hybrid abbina un quattro cilindri 2.0 turbo benzina a due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 897 Cv e 935 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,1 secondi, mentre la velocità massima è di 240 km/h.