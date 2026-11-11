Leapmotor B10 Hybrid: la prova

Impressioni di guida

Finché la batteria ha energia, la B10 Hybrid si guida come un’auto elettrica a tutti gli effetti: silenziosa, pronta allo spunto, con una coppia immediata che rende agili i sorpassi e le partenze al semaforo. La trazione posteriore regala uno sterzo libero da reazioni e un buon inserimento in curva. L'assetto privilegia il confort e a velocità un po' più sostenute il rollio si fa sentire, ma diciamocelo chiaro: non è un'auto sportiva.

Quando entra in funzione il motore termico in città non si sente. In Autostrada o in strade in salita il motore sale di giri e il brusio si sente un po' nell'abitacolo ma nulla di grave. Per il day by day è possibile usarla senza problemi in modalità elettrica mentre per i viaggi lunghi è consigliabile usare il termico come riserva. Gli assistenti alla guida sono completi e le sospensioni fanno il loro lavoro attutendo le imperfezioni dell'asfalto, non troppo sportive e nemmeno troppo leggere.

Il conducente può scegliere tra diverse modalità di guida e regolare l’intensità della frenata rigenerativa, fino alla guida con un solo pedale che in città diventa presto un’abitudine. È inoltre possibile impostare il livello di carica da mantenere, così da conservare energia per i tratti urbani dove la guida elettrica è più vantaggiosa. Nel traffico e nei parcheggi l’auto è facile da manovrare, aiutata da una buona visibilità e dalle telecamere a 360 gradi.

Nelle due settimane di prova ho cercato di verificare se i 900 km di autonomia tra elettrico e benzina fossero fattibili, infatti nel tragitto casa-lavoro sono riuscito a raggiungere circa 850 km. Non male per un SUV di queste dimensioni.