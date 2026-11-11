Leapmotor B10 Hybrid: la prova
Con interni spaziosi e tecnologia di ultima generazione, la B10 Hybrid promette un'esperienza confortevole anche nei lunghi viaggi.
Con interni spaziosi e tecnologia di ultima generazione, la B10 Hybrid promette un'esperienza confortevole anche nei lunghi viaggi.
La Leapmotor B10 Hybrid è destinata a chi vuole guidare elettrico senza l’ansia da ricarica. Il SUV compatto cinese, nato come elettrico puro, arriva in Europa anche con un motore a benzina che non muove le ruote ma produce corrente per alimentare il motore elettrico. La casa dichiara 900 km di autonomia, ce la farà sulle nostre strade del cantone? Ma vediamola insieme.
Motore
A spingere la B10 Hybrid è sempre e solo un motore elettrico posteriore da circa 158 kW, pari a 215 CV. Sotto il cofano è installato un quattro cilindri 1.5l a benzina che funziona esclusivamente da generatore e ricarica la batteria quando l’energia scende sotto una certa percentuale.
La batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) ha una capacità di circa 19 kWh, sufficiente per un’autonomia elettrica attorno agli 85 km nel ciclo WLTP e si ricarica alla presa di casa, in corrente alternata e in corrente continua in modo da poter sfruttare le colonnine rapide durante le soste brevi. Con il serbatoio pieno, la percorrenza complessiva supera i 900 km.
Esterni
Misura circa 4,52 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,66 di altezza, con un passo di 2,74 metri. Il frontale è pulito, con una sottile firma luminosa a LED che attraversa il cofano e un paraurti chiuso, quasi da elettrica pura. Lo stesso vale per il resto della carrozzeria.
La fiancata è tesa e alleggerita da maniglie a filo, mentre il posteriore riprende il motivo della barra luminosa orizzontale.
Interni
L’abitacolo è minimal: davanti al guidatore c’è un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, al centro domina un touchscreen da 14,6 pollici che raccoglie quasi tutte le funzioni, dai sistemi di assistenza alla climatizzazione. Il processore garantisce un’interfaccia fluida e reattiva e non possono mancare le integrazioni con Android Auto e Apple CarPlay.
Il passo generoso dona un ottimo spazio per le gambe di chi siede dietro, con il pavimento piatto e un tetto panoramico che rende l’ambiente luminoso. Il bagagliaio offre circa 430 litri. Materiali e assemblaggi sono convincenti per la fascia di prezzo, con superfici morbide nei punti di contatto.
I sedili anteriori sono ampi e ben imbottiti, pensati più per i lunghi trasferimenti che per la guida sportiva. Non mancano la ricarica wireless per lo smartphone, diverse prese USB-C e numerosi vani portaoggetti, tra cui uno spazioso sotto il tunnel centrale. L’app dedicata permette di preclimatizzare l’abitacolo e controllare lo stato di carica a distanza.
Impressioni di guida
Finché la batteria ha energia, la B10 Hybrid si guida come un’auto elettrica a tutti gli effetti: silenziosa, pronta allo spunto, con una coppia immediata che rende agili i sorpassi e le partenze al semaforo. La trazione posteriore regala uno sterzo libero da reazioni e un buon inserimento in curva. L'assetto privilegia il confort e a velocità un po' più sostenute il rollio si fa sentire, ma diciamocelo chiaro: non è un'auto sportiva.
Quando entra in funzione il motore termico in città non si sente. In Autostrada o in strade in salita il motore sale di giri e il brusio si sente un po' nell'abitacolo ma nulla di grave. Per il day by day è possibile usarla senza problemi in modalità elettrica mentre per i viaggi lunghi è consigliabile usare il termico come riserva. Gli assistenti alla guida sono completi e le sospensioni fanno il loro lavoro attutendo le imperfezioni dell'asfalto, non troppo sportive e nemmeno troppo leggere.
Il conducente può scegliere tra diverse modalità di guida e regolare l’intensità della frenata rigenerativa, fino alla guida con un solo pedale che in città diventa presto un’abitudine. È inoltre possibile impostare il livello di carica da mantenere, così da conservare energia per i tratti urbani dove la guida elettrica è più vantaggiosa. Nel traffico e nei parcheggi l’auto è facile da manovrare, aiutata da una buona visibilità e dalle telecamere a 360 gradi.
Nelle due settimane di prova ho cercato di verificare se i 900 km di autonomia tra elettrico e benzina fossero fattibili, infatti nel tragitto casa-lavoro sono riuscito a raggiungere circa 850 km. Non male per un SUV di queste dimensioni.
Prezzo
In Svizzera la B10 Hybrid parte da 29'900 franchi. A questa cifra la dotazione è già ricca: schermi, tetto panoramico, climatizzatore automatico, telecamera posteriore e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida sono di serie. Leapmotor offre non solo 5 anni di garanzia o 200 000 km, ma anche 8 anni di garanzia sulla batteria.
Che dire?
La B10 Hybrid mi convince per il rapporto tra prezzo e quello che offre: spazio, tecnologia e un’esperienza di guida prevalentemente elettrica a una cifra che i marchi europei oggi non riescono a eguagliare. Per chi ha una presa in garage e percorre meno di 80 km al giorno, il motore a benzina resterà spento a lungo.
Non è perfetta, ma fa bene ciò che promette: guida elettrica nel quotidiano, nessuna ansia nei viaggi lunghi e un prezzo interessante. È destinata alle famiglie che vogliono fare il salto all'elettrico ma non si fidano ancora dell'autonomia elettrica.
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