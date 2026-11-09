Tesla, è arrivata la fine del Cybertruck?

Svelato nel 2019 e arrivato sul mercato dopo lunghi rinvii, il veicolo caratterizzato dall'esoscheletro in acciaio inossidabile a linee angolari non avrebbe raggiunto i volumi di vendita previsti dalla dirigenza. Le consegne si sono rivelate inferiori alle stime iniziali, frenate da prezzi elevati e complessità produttive. Tra le cause dello stop vi sono la difficile lavorazione dei pannelli in acciaio ultra-resistente, i costi di assemblaggio superiori ai preventivi e un riscontro di pubblico limitato fuori dal contesto nordamericano. L'assenza di omologazione per il mercato europeo ha ulteriormente ridotto le opportunità commerciali.

Elon Musk e i vertici di Tesla starebbero quindi valutando di riallocare le risorse produttive dello stabilimento verso modelli a più alto volume ed efficienza marginale, come il progetto Robotaxi e le nuove piattaforme economiche della casa automobilistica.