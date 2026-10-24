Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota
La giapponese aggiorna la motorizzazione full hybrid a 130 Cv conservando dimensioni compatte
La Toyota Yaris Cross rafforza la propria vocazione urbana con una motorizzazione full hybrid da 130 Cv, che sostituisce la precedente configurazione da 115 Cv. Il risultato è un B-Suv pensato per chi cerca efficienza nel traffico senza rinunciare alla versatilità di una vettura rialzata.
Il sistema abbina un tre cilindri a benzina da 1,5 litri, con 92 Cv, a un motore elettrico da 84 Cv, per una potenza combinata di 130 Cv. La trasmissione automatica e-CVT privilegia la fluidità, mentre la risposta più pronta dell'unità elettrica rende l'auto reattiva nelle ripartenze. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 10,7 secondi e la velocità massima è di 170 km/h. Il dato dichiarato dei consumi è di 4,4 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP, un valore che, secondo la prova, può essere avvicinato nell'impiego quotidiano, soprattutto in città.
La trazione anteriore è affiancata dalla variante integrale intelligente AWD-i, disponibile su alcuni allestimenti. Lunga 4,17 metri, la Yaris Cross offre un bagagliaio da 397 litri e una dotazione tecnologica che comprende strumentazione digitale da 12,3 pollici e schermo centrale da 10,5. Il comportamento stradale è equilibrato e confortevole, ma il divano posteriore non è particolarmente ampio e alcune plastiche interne risultano rigide.