Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota

Il sistema abbina un tre cilindri a benzina da 1,5 litri, con 92 Cv, a un motore elettrico da 84 Cv, per una potenza combinata di 130 Cv. La trasmissione automatica e-CVT privilegia la fluidità, mentre la risposta più pronta dell'unità elettrica rende l'auto reattiva nelle ripartenze. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 10,7 secondi e la velocità massima è di 170 km/h. Il dato dichiarato dei consumi è di 4,4 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP, un valore che, secondo la prova, può essere avvicinato nell'impiego quotidiano, soprattutto in città.

La trazione anteriore è affiancata dalla variante integrale intelligente AWD-i, disponibile su alcuni allestimenti. Lunga 4,17 metri, la Yaris Cross offre un bagagliaio da 397 litri e una dotazione tecnologica che comprende strumentazione digitale da 12,3 pollici e schermo centrale da 10,5. Il comportamento stradale è equilibrato e confortevole, ma il divano posteriore non è particolarmente ampio e alcune plastiche interne risultano rigide.