Mercedes lancia la C300
La nuova versione da 422 Cv abbassa il prezzo d’accesso alla gamma: fino a 690 km di autonomia e ricarica rapida a 320 kW
Mercedes amplia la gamma della Classe C elettrica con la nuova C 300 4Matic, versione che diventa il modello d’ingresso della berlina a zero emissioni. La C 300 utilizza una batteria agli ioni di litio da 85 kWh e un sistema a doppio motore elettrico con trazione integrale.
La potenza complessiva raggiunge 422 Cv, con una coppia massima di 800 Nm. Numeri che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. L’autonomia dichiarata nel ciclo Wltp arriva invece a 690 km. L’architettura a 800 Volt consente una potenza di ricarica in corrente continua fino a 320 kW: secondo Mercedes, in dieci minuti si possono recuperare fino a 290 km di autonomia. La frenata One-Box contribuisce inoltre a recuperare energia, con una potenza massima di rigenerazione di 300 kW.
A bordo spicca il sistema MBUX Hyperscreen, un grande schermo da 39,1 pollici che occupa gran parte della plancia. Tra gli optional figurano invece le sospensioni pneumatiche Airmatic. La C 300 si affianca alla più potente C 400 4Matic da 489 Cv, mentre Mercedes ha già annunciato l’arrivo di ulteriori varianti, comprese versioni a trazione posteriore.