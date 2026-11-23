Finalmente la Aptera
Consegnato il primo esemplare di serie del triciclo elettrico a energia solare
Dopo quasi due decenni fatti di annunci, ripartenze societarie e prototipi sperimentali, Aptera Motors ha finalmente tagliato il traguardo della prima consegna ufficiale di un veicolo di serie omologato per la circolazione stradale.
Il primissimo esemplare, rifinito nella livrea nero opaco "Noir", è stato consegnato presso la sede californiana di Carlsbad a un rappresentante di Martin Hartono, CEO di GDP Ventures e principale sostenitore iniziale del progetto, pronto a esportare il mezzo in Indonesia. Caratterizzata da un’aerodinamica estrema e dalla configurazione a tre ruote, la Aptera abbina una tradizionale batteria ricaricabile a una carrozzeria rivestita di celle fotovoltaiche ad alta efficienza.
Secondo i dati verificati dall’azienda, in condizioni di irraggiamento ottimali i pannelli integrati riescono a generare energia sufficiente per aggiungere fino a 64 chilometri di autonomia gratuita ogni giorno, permettendo a molti pendolari di coprire gli spostamenti casa-lavoro senza quasi mai collegarsi alla rete elettrica. Resta ora da vedere se il costruttore saprà scalare rapidamente i volumi produttivi per soddisfare le migliaia di prenotazioni raccolte.