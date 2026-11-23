Il primissimo esemplare, rifinito nella livrea nero opaco "Noir", è stato consegnato presso la sede californiana di Carlsbad a un rappresentante di Martin Hartono, CEO di GDP Ventures e principale sostenitore iniziale del progetto, pronto a esportare il mezzo in Indonesia. Caratterizzata da un’aerodinamica estrema e dalla configurazione a tre ruote, la Aptera abbina una tradizionale batteria ricaricabile a una carrozzeria rivestita di celle fotovoltaiche ad alta efficienza.

Secondo i dati verificati dall’azienda, in condizioni di irraggiamento ottimali i pannelli integrati riescono a generare energia sufficiente per aggiungere fino a 64 chilometri di autonomia gratuita ogni giorno, permettendo a molti pendolari di coprire gli spostamenti casa-lavoro senza quasi mai collegarsi alla rete elettrica. Resta ora da vedere se il costruttore saprà scalare rapidamente i volumi produttivi per soddisfare le migliaia di prenotazioni raccolte.